Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина. Видео

В месте удара оказался поврежден фасад небоскреба, однако, по предварительным данным, критических повреждений конструкций удалось избежать. По имеющейся информации, разбившийся борт — легкий самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежавший компании Shuangyue General Aviation Beijing.
CITIC Tower является одним из самых высоких зданий в мире: высота 108-этажного небоскреба составляет 528 метров. Башня была официально сдана в эксплуатацию в 2018 году. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.