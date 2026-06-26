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Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина. Видео

В Пекине легкомоторный самолет врезался в один из самых высоких небоскребов мира — башню CITIC Tower, также известную как «Чайна-Цзунь».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В месте удара оказался поврежден фасад небоскреба, однако, по предварительным данным, критических повреждений конструкций удалось избежать. По имеющейся информации, разбившийся борт — легкий самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежавший компании Shuangyue General Aviation Beijing.

CITIC Tower является одним из самых высоких зданий в мире: высота 108-этажного небоскреба составляет 528 метров. Башня была официально сдана в эксплуатацию в 2018 году. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.