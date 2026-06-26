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В Ростовской области задержали четырех сотрудников Ространснадзора

Сотрудников Ространснадзора заподозрили в получении взятки на посту весового контроля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали четырех сотрудников МТУ Ространснадзора по ЮФО. Сотрудников ведомства заподозрили в причастности к взяточничеству на посту весового контроля «Сальское кольцо». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Предварительно, на посту весового контроля от водителей грузовых машин требовали деньги, обещая не привлекать их к административной ответственности за перегруз, отсутствие документов или тахографа. В зависимости от тяжести нарушения взятки варьировались от 500 рублей до 50 тысяч рублей.

— Доход от противоправной деятельности составлял около 150 тысяч рублей за смену. Средства распределялись между сотрудниками МТУ. Подозреваемых задержали с поличным при получении взятки от представителя транспортной компании, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

В отношении задержанных возбуждено дело по статье «Получение взятки» (п. «а» ч. 5 ст. 590 УК РФ).

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