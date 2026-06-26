В Ростовской области задержали четырех сотрудников Ространснадзора

Предварительно, на посту весового контроля от водителей грузовых машин требовали деньги, обещая не привлекать их к административной ответственности за перегруз, отсутствие документов или тахографа. В зависимости от тяжести нарушения взятки варьировались от 500 рублей до 50 тысяч рублей.