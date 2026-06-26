В Озерском районе «Фольксваген» пошел на обгон и улетел с трассы в поле

В Озерском районе 18-летний водитель «Фольксвагена» решил ускориться и пошел на обгон. Парень не справился с управлением и улетел с трассы в поле. О ДТП, которое произошло сегодня, 26 июня, в 11:25 на дороге Калининград — Озерск, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.