В Озерском районе «Фольксваген» пошел на обгон и улетел с трассы в поле

В Озерском районе 18-летний водитель «Фольксвагена» решил ускориться и пошел на обгон. Парень не справился с управлением и улетел с трассы в поле. О ДТП, которое произошло сегодня, 26 июня, в 11:25 на дороге Калининград — Озерск, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Отмечается, что юноша совершал обгон и пересек сплошную линию, нарушив ПДД. После этого авто и съехал в кювет.
Водитель пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.
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