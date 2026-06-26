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В Озерском районе «Фольксваген» пошел на обгон и улетел с трассы в поле

Юного водителя автомобиля госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

В Озерском районе 18-летний водитель «Фольксвагена» решил ускориться и пошел на обгон. Парень не справился с управлением и улетел с трассы в поле. О ДТП, которое произошло сегодня, 26 июня, в 11:25 на дороге Калининград — Озерск, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Отмечается, что юноша совершал обгон и пересек сплошную линию, нарушив ПДД. После этого авто и съехал в кювет.

Водитель пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

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