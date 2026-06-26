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Волгоградка рассказала на камеру, как три дня была на крючке у мошенников

Первый звонок ей поступил в начале июня. Мужчина представился сотрудником службы доставки и попросил назвать код для получения заказанного ею товара.

Жительницу Волгоградской области на протяжении трёх дней обрабатывали мошенники. Обратившись в полицию, она рассказала — с ней связывались неизвестные и пытались лишить её накоплений.

На камеру горожанка поведала: первый звонок ей поступил в начале июня. Мужчина представился сотрудником службы доставки и попросил назвать код для получения заказанного ею товара. Сомнений на тот момент у женщины не возникло — она нередко пользовалась такими услугами. Просьбу она выполнила.

Пару дней спустя поступил ещё один звонок — волгоградке сообщили, что её данные попали в открытый доступ, нужно предотвратить утечку. Рассказывать о происходящем кому бы то ни было ей запретили. И лишь случайно она проговорилась матери. Это и спасло её накопления — мать настояла, чтобы дочь прекратила отвечать на звонки незнакомца и обратилась в полицию.

«Никогда не сообщайте третьим лицам никакие коды доступа. Обо всех подозрительных разговорах с неизвестными сообщайте правоохранителям, а разговор с ними немедленно прекращайте», — предупреждают в региональном главке МВД.

Ранее жительница Ленинского района поделилась, как мошенники выманили у неё все сбережения.