Волгоградка рассказала на камеру, как три дня была на крючке у мошенников

Пару дней спустя поступил ещё один звонок — волгоградке сообщили, что её данные попали в открытый доступ, нужно предотвратить утечку. Рассказывать о происходящем кому бы то ни было ей запретили. И лишь случайно она проговорилась матери. Это и спасло её накопления — мать настояла, чтобы дочь прекратила отвечать на звонки незнакомца и обратилась в полицию.