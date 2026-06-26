«Ущерб составил 10 миллионов рублей». Таможня Беларуси обнародовала преступную схему ввоза и продажи авто премиум-класса

Белорусы придумали схему по ввозу и продаже авто с ущербом на 10 млн рублей. Подробности приводит Государственный таможенный комитет.
Таможня завела уголовные дела по части 2 статьи 231 Уголовного кодекса в отношении группы граждан, использовавших преступную схему ввоза на территорию ЕАЭС и реализации автомобилей премиум-класса.
Как было установлено, участниками схемы было создано юрлицо в целях удобства взаимных расчетов и организовано незаконное перемещение через границу новых авто в свой же адрес для последующей перепродажи.
«При этом для таможенного оформления ими предоставлялись документы, содержащие сведения о якобы следовании авто в адрес физических лиц для личного пользования», — заметили в ведомстве.
Таможня Беларуси раскрыла схему по ввозу и продаже элитных авто. Фото: customs.gov.by.
Вместе с тем ставки таможенных пошлин для физлиц в разы ниже, чем для юрлиц. Это значит, что в таможню подавались неверные данные для уклонения от уплаты таможенных платежей и утилизационного сбора в полном объеме.
Подобным образом, обращают внимание в ГТК, было перемещено около 300 электромобилей и гибридов. По каждому из них в бюджет не было доплачено до 60 000 рублей.
«Общий ущерб составил порядка 10 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Также удалось установить места хранения более 100 автомобилей марок Voyah, Zeekr, Li, стоимостью более 11 миллионов рублей. На них был наложен арест в счет возмещения ущерба.
«Граждан Беларуси, организовавших преступную деятельность, ожидает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет», — заявили в ГТК.
Ранее таможня раскрыла детали преступной схемы по вывозу в ЕС деталей от танков, придуманной белорусами в сговоре: «Проведено 22 обыска, изъято 100 000 долларов».
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