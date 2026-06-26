Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 589 челове

Количество пострадавших составляет 2980 человек, пишет CNN. Спасатели продолжают разбор завалов — они пытаются найти выживших в период «золотого окна», в течение 72 часов с момента обрушений. Ожидается, что число жертв возрастет — многие люди числятся пропавшими без вести и могут находиться под обломками зданий.
Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра переведен под военный контроль. Спасательные бригады разыскивают людей под руинами, а также занимаются раздачей еды и воды.
Напомним, подземные толчки магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5 произошли в Венесуэле вечером 24 и утром 25 июня по местному времени.
Ранее стало известно, что Евросоюз направит спасательные отряды и экстренную помощь в Венесуэлу. Для развертывания спасательных сил мобилизовано более 520 специалистов из Чехии, Испании, Италии, Франции, Люксембурга, Германии, Португалии и Нидерландов. Вашингтон также направит в страну элитные спасательные отряды, медицинское оборудование, гуманитарные грузы и выделит 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия.