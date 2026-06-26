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Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 589 челове

В Венесуэле число погибших в результате землетрясения достигло 589 человек. Об этом заявила временный президент страны Делси Родригес.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Количество пострадавших составляет 2980 человек, пишет CNN. Спасатели продолжают разбор завалов — они пытаются найти выживших в период «золотого окна», в течение 72 часов с момента обрушений. Ожидается, что число жертв возрастет — многие люди числятся пропавшими без вести и могут находиться под обломками зданий.

Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра переведен под военный контроль. Спасательные бригады разыскивают людей под руинами, а также занимаются раздачей еды и воды.

Напомним, подземные толчки магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5 произошли в Венесуэле вечером 24 и утром 25 июня по местному времени.

Ранее стало известно, что Евросоюз направит спасательные отряды и экстренную помощь в Венесуэлу. Для развертывания спасательных сил мобилизовано более 520 специалистов из Чехии, Испании, Италии, Франции, Люксембурга, Германии, Португалии и Нидерландов. Вашингтон также направит в страну элитные спасательные отряды, медицинское оборудование, гуманитарные грузы и выделит 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

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