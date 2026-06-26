Под Воронежем мужчина напал с деревянным топорищем на 79-летнего односельчанина

По данным ведомства, накануне в одном из частных домовладений пожилой хозяин дома попросил свою соседку помочь ему с высадкой цветов на приусадебном участке. Женщина охотно откликнулась на просьбу пенсионера и приступила к работе. Спустя некоторое время за ней пришел ее сожитель, который, недовольный отсутствием спутницы, устроил на месте происшествия громкую словесную перепалку. Пенсионер же якобы попытался вмешаться и потребовал от разбушевавшегося гостя прекратить скандал. В ответ на это требование злоумышленник схватил подвернувшееся под руку деревянное топорище и ударил пожилого мужчину.