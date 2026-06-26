Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем мужчина напал с деревянным топорищем на 79-летнего односельчанина

В Бобровском районе 36-летний сосед ударил топорищем пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

36-летний житель села Сухая Березовка в Бобровском районе напал с деревянным топорищем на 79-летнего односельчанина, который попытался прекратить семейную ссору между молодым человеком и его супругой. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, накануне в одном из частных домовладений пожилой хозяин дома попросил свою соседку помочь ему с высадкой цветов на приусадебном участке. Женщина охотно откликнулась на просьбу пенсионера и приступила к работе. Спустя некоторое время за ней пришел ее сожитель, который, недовольный отсутствием спутницы, устроил на месте происшествия громкую словесную перепалку. Пенсионер же якобы попытался вмешаться и потребовал от разбушевавшегося гостя прекратить скандал. В ответ на это требование злоумышленник схватил подвернувшееся под руку деревянное топорище и ударил пожилого мужчину.

В медучреждение, куда впоследствии обратился потерпевший, поступил сигнал о причинении телесных повреждений, что стало поводом для проверки. Прибывшие на место полицейские установили личность нападавшего. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью. Однако в полиции заявили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше