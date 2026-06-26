Режим ЧС в Крыму и Севастополе — что важно знать

Он отменил важный момент для субъектов экономической деятельности. Сам по себе факт введения режима ЧС регионального масштаба не означает автоматического снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам. Он может стать юридическим основанием для этого, если будет доказано, что чрезвычайная ситуация сделала исполнение договорных обязательств невозможным, и если в договоре прописан пункт о форс-мажорных обстоятельствах.