Воронежский губернатор прокомментировал смерть бывшего министра обороны РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны России и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Он ушёл из жизни в возрасте 73 лет.
«Сергей Борисович был мудрым, проницательным, интеллигентным, мужественным человеком. Настоящим государственником и талантливым руководителем. Вся его деятельность была посвящена защите безопасности, интересов Отечества», — написал глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.
Губернатор также подчеркнул, что Отечество навсегда сохранит память о Сергее Иванове.