Воронежский губернатор прокомментировал смерть бывшего министра обороны РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны России и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Он ушёл из жизни в возрасте 73 лет.