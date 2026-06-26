Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский губернатор прокомментировал смерть бывшего министра обороны РФ

Сергея Иванова не стало в возрасте 73 лет.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны России и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Он ушёл из жизни в возрасте 73 лет.

«Сергей Борисович был мудрым, проницательным, интеллигентным, мужественным человеком. Настоящим государственником и талантливым руководителем. Вся его деятельность была посвящена защите безопасности, интересов Отечества», — написал глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.

Губернатор также подчеркнул, что Отечество навсегда сохранит память о Сергее Иванове.