Останки выловили в реке. Брат убил и утопил сестру из-за наследства

«Они делят не просто квартиру или деньги. Бессознательно они делят “последнее доказательство” родительской любви. За годы, а то и десятилетия ссор, у них сформировался образ брата или сестры как “обидчика”, “любимчика”, который всегда получал больше, а теперь хочет отобрать последнее», — пояснила психолог.