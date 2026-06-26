Останки выловили в реке. Брат убил и утопил сестру из-за наследства

Летним вечером 65-летний хозяин дома Иван (все имена изменены. — Ред.) и его 60-летняя сестра Наталья сошлись в жестоком споре. Делёж имущества зашёл в тупик, и эмоции взяли верх над кровными узами. Схватив тяжёлый строительный молоток, мужчина нанёс им несколько смертельных ударов по голове пожилой женщины. Сестра умерла мгновенно.
Осознав содеянное, убийца не бросился вызывать скорую или полицию. Вместо этого он включил холодный, звериный расчёт. Тело родственницы расчленил, привязал к останкам камни и сбросил в речку. Ему казалось, что вода сохранит его преступление, но он ошибся. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Река «возвращает» долги.
Трагедия произошла в 2011 году в селе Самарском Ростовской области. Спустя неделю после убийства местные рыбаки, забрасывая снасти, заметили в реке всплывшую человеческую руку. О случившемся немедленно сообщили в полицию.
На место выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты изучили жуткую находку, а оперативники начали опросы.
«Эксперты-криминалисты провели осмотр всплывших частей тела, а оперативники опросили местных. Особый интерес мы проявили к жителю частного дома, расположенного на берегу. Его сестра уже неделю находилась в розыске как без вести пропавшая», — рассказывал тогда начальник отделения уголовного розыска по Азову и Азовскому району Николай Авсецин.
Когда оперативники вошли в дом на берегу и предъявили мужчине улики, брат-убийца во всём признался и начал сотрудничать со следствием, рассказав подробности расправы.
На тот момент преступнику было 65 лет. Сейчас ему — 80. Тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области комментировали, что мужчине грозило пожизненное лишение свободы.
Убил сестру и её мужа.
Недавно в Каменске-Шахтинском произошёл похожий вопиющий случай. 49-летний мужчина убил молотком сестру и её мужа. Когда преступника задержали правоохранители, он сказал, якобы причиной стали давние семейные обиды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведётся расследование.
Rostov.aif.ru обратился к семейному психологу Ольге Богдановой с вопросом: почему родные братья и сёстры становятся врагами? Как можно возненавидеть родного человека настолько, чтобы лишить его жизни?
«Ситуации, когда братья и сёстры идут на убийство друг друга, всегда поражают своей жестокостью. С точки зрения психологии, за такими преступлениями почти никогда не стоит “голая” жадность. Наследство здесь выступает лишь триггером — спусковым крючком для накопленных за десятилетия проблем», — пояснила психолог.
Она подчеркнула, что возраст преступников — под 60 лет — в обоих случаях сыграл не последнюю роль.
«Пожилые люди сталкиваются с угасанием здоровья, выходом на пенсию и, как следствие, снижением уровня жизни. Наследство в их глазах превращается в единственный шанс на выживание, безопасную старость и оплату лекарств. Включается животный страх перед нищетой и беспомощностью, который глушит любые моральные тормоза», — рассказала психолог.
Причиной может быть и то, что брат с сестрой, несмотря на почтенный возраст, до сих пор боролись за родительскую любовь.
«Они делят не просто квартиру или деньги. Бессознательно они делят “последнее доказательство” родительской любви. За годы, а то и десятилетия ссор, у них сформировался образ брата или сестры как “обидчика”, “любимчика”, который всегда получал больше, а теперь хочет отобрать последнее», — пояснила психолог.
Также она отметила, что, возможно, происходит полная дегуманизация родственника. Оппонент давно превратился во «врага», «препятствие», «паразита», который хочет оставить на старости лет у разбитого корыта. Если к этому примешиваются старые детские обиды (например, «мама всегда тебя любила, а теперь ты заберёшь и дом»), то ненависть достигает пика.
По словам психолога, трагедия таких семей в том, что эмоциональная связь между ними была разрушена ещё много лет назад. К 60 годам у них не осталось внутреннего ресурса, любви и эмпатии друг к другу. И когда на чашу весов кладут страх за своё существование в старости, он перевешивает кровные узы и базовое табу на убийство.