Задержаны участники дорожного конфликта со стрельбой под Волгоградом

Дорожный конфликт закончился стрельбой в Новоаннинском районе. Происшествие случилось 19 июня — в ЦРБ доставили двух пострадавших мужчин с огнестрельными ранениями.
Правоохранители возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено — на дороге, соединяющей Алексеевский и Новоаннинский районы, между двумя группами мужчин произошла ссора. У одного из них было при себе ружьё.
«Вооружённый участник конфликта выстрелил несколько раз в сторону оппонентов. Один из пострадавших поступил в больницу с ранением бедра, второй — с ушибленной рану стопы. Стрелявший с места происшествия скрылся», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Полицейские задержали подозреваемого. 36-летний местный житель во всём сознался и был задержан. Обстоятельства конфликта уточняются.
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