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Задержаны участники дорожного конфликта со стрельбой под Волгоградом

Один из пострадавших поступил в больницу с ранением бедра, второй — с ушибленной рану стопы.

Дорожный конфликт закончился стрельбой в Новоаннинском районе. Происшествие случилось 19 июня — в ЦРБ доставили двух пострадавших мужчин с огнестрельными ранениями.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено — на дороге, соединяющей Алексеевский и Новоаннинский районы, между двумя группами мужчин произошла ссора. У одного из них было при себе ружьё.

«Вооружённый участник конфликта выстрелил несколько раз в сторону оппонентов. Один из пострадавших поступил в больницу с ранением бедра, второй — с ушибленной рану стопы. Стрелявший с места происшествия скрылся», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские задержали подозреваемого. 36-летний местный житель во всём сознался и был задержан. Обстоятельства конфликта уточняются.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, за что пенсионер из Калачевского района подстрелил двух жителей Волгограда и как им спасали жизнь.