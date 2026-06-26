МВД: более 300 кол-центров занимаются мошенничеством и вербуют граждан для диверсий

Российские правоохранительные органы выявили свыше 300 кол-центров, которые ведут подрывную деятельность против России. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в ходе сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам представителя МВД, структуру этих центров можно разделить на две основные категории. Часть из них выступает инструментом гибридной войны, занимаясь целенаправленной вербовкой россиян для совершения диверсий, а также преступлений экстремистского и террористического характера. Другие центры специализируются на стандартных мошеннических схемах.
«Эксперты отмечают, что существует более 300 кол-центров с четкими векторами атаки на конкретную страну — то есть на нашу», — подчеркнул Филиппов.
При этом представитель ведомства обратил внимание на тревожную тенденцию: некоторые злоумышленники вовлекают граждан в совершение особо опасных преступлений под психологическим давлением. В качестве примера он привел случай, произошедший на прошлой неделе: пожилой мужчина под влиянием мошенников совершил поджог собственной квартиры, будучи убежденным, что это необходимо для получения страховых выплат.
Филиппов также отметил, что мотивация преступников разнится: если одни действуют по прямому указанию спецслужб или политических заказчиков, то другие занимаются противоправной деятельностью, преследуя корыстные цели или «ради забавы». Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и нейтрализации таких преступных групп.