МВД: более 300 кол-центров занимаются мошенничеством и вербуют граждан для диверсий

На Петербургском международном юридическом форуме представитель МВД сообщил о более 300 кол-центрах с четкими векторами атаки на Россию. Часть из них используется как инструмент гибридной войны для вербовки граждан в диверсии и экстремизм. Другие центры специализируются на стандартных мошеннических схемах.