В Челябинской области задержан один из лидеров ОПГ «Артаковские»

Сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии задержали жителя Челябинской области, которого считают сторонником запрещенного общественного движения и одним из лидеров преступного сообщества «Артаковские». Возбуждено дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Задержанный является сторонником и приверженцем запрещенного Верховным Судом Российской Федерации международного общественного движения «А. У. Е.» («Арестантское уголовное единство», «Арестантский уклад един» — запрещены на территории РФ, признаны экстремистскими).
Сформирована неопровержимая доказательная база участия сторонника запрещенного движения в совершении тяжких преступлений с применением физического насилия, незаконного использования оружия.
Также известно, что он связан с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком (ОПГ «Артаковские») и является одним из лидеров преступного сообщества. Установлено, что в деятельность экстремистской организации активно вовлекались подростки.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации). Фигурант дела находится под стражей.
Мероприятия по установлению участников экстремистской организации и их причастности к совершенным преступлениям продолжаются.