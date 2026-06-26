Два человека пострадали при ударах дронов ВСУ в Курской области

В Беловском районе Курской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
По словам главы региона, в слободе Белой дрон ударил по продуктовому магазину. В результате атаки 55-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения головы, шеи и плеча с переломами. Пострадавшей оказана первая помощь, затем ее планируется доставить в Курск для дальнейшего лечения. В магазине повреждено остекление входной группы.
В деревне Гирьи того же района осколками ранило 59-летнего мужчину. У него диагностированы множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и конечностей. Пострадавшего также направят в Курскую областную больницу.
Губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления.