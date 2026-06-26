Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при ударах дронов ВСУ в Курской области

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области. Дрон ударил по магазину, ранив женщину, а в соседней деревне осколками задело мужчину.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Беловском районе Курской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По словам главы региона, в слободе Белой дрон ударил по продуктовому магазину. В результате атаки 55-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения головы, шеи и плеча с переломами. Пострадавшей оказана первая помощь, затем ее планируется доставить в Курск для дальнейшего лечения. В магазине повреждено остекление входной группы.

В деревне Гирьи того же района осколками ранило 59-летнего мужчину. У него диагностированы множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и конечностей. Пострадавшего также направят в Курскую областную больницу.

Губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше