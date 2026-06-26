Силовики успешно ликвидировали условных террористов на ВДСК

В Волгоградской области силовики провели оперативно-тактическое антитеррористическое учение по ликвидации условных террористов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Оперативный штаб региона, мероприятия проходили в Светлоярском районе на Волго-Донском судоходном канале.