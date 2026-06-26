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Силовики успешно ликвидировали условных террористов на ВДСК

В Волгоградской области силовики провели оперативно-тактическое антитеррористическое учение по ликвидации условных террористов. Как сообщает.

В Волгоградской области силовики провели оперативно-тактическое антитеррористическое учение по ликвидации условных террористов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Оперативный штаб региона, мероприятия проходили в Светлоярском районе на Волго-Донском судоходном канале.

— В учении принимали участие подразделения из состава сил и средств оперативного штаба Волгоградской области, оперативных групп Светлоярского района Волгоградской области.

Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Напомним, о проведении учений на ВДСК волгоградцев предупреждали утром 26 июня. Мероприятия входят в план, утвержденный на год Федеральным оперативным штабом.