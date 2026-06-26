Во время непогоды на проспекте Шолохова в Ростове вспыхнуло дерево

Напомним, сегодня донскую столицу накрыл сильный грозовой ливень. После этого во всех районах города собрались заторы. Также произошел инцидент с другим деревом на Красноармейской. В этом случае ствол оборвал провода, зацепил три машины и перекрыл проезд.