Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время непогоды на проспекте Шолохова в Ростове вспыхнуло дерево

Замыкание или удар молнии: полыхающее дерево заметили на Сельмаше в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 июня на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону вспыхнуло дерево. Видео опубликовали в социальных сетях.

Причина возгорания неизвестна. Очевидцы предположили, что огонь мог разгореться из-за замыкания проводов или после удара молнии.

Напомним, сегодня донскую столицу накрыл сильный грозовой ливень. После этого во всех районах города собрались заторы. Также произошел инцидент с другим деревом на Красноармейской. В этом случае ствол оборвал провода, зацепил три машины и перекрыл проезд.

Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение. Спасатели попросили жителей региона быть осторожными. Во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к оборванным проводам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше