На улице Соммера сбили 15-летнего подростка

В Калининграде на улице Генерала Соммера днем 26 июня сбили ребенка. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 15-летний подросток попал под машину около 12:45, когда переходил дорогу.
Известно, что школьник шел вне пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль «Ауди».
Ребенка с травмами госпитализировали.
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