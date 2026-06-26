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На улице Соммера сбили 15-летнего подростка

Мальчик переходил дорогу не по зебре.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Генерала Соммера днем 26 июня сбили ребенка. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 15-летний подросток попал под машину около 12:45, когда переходил дорогу.

Известно, что школьник шел вне пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль «Ауди».

Ребенка с травмами госпитализировали.

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