В Воронеже арестовали залоговый Cadillac за долги компании на 43 миллиона рублей

В ходе исполнительного производства выяснилось, что за должником зарегистрирован еще один автомобиль — Volkswagen Passat. В отношении этой машины также вынесено постановление об аресте, однако ее оставили на ответственное хранение самому должнику. Обе иномарки будут реализованы в установленном законом порядке в счет погашения задолженности, если должник не выполнит свои обязательства перед кредитором в ближайшее время.