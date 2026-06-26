Воронежец отдал мошенникам почти 2,8 миллиона рублей при покупке иномарки онлайн

По данным полиции, потерпевший нашел в интернете сайт компании, предлагавшей подбор и доставку автомобилей из-за границы, и заинтересовался иномаркой. После переговоров с «менеджером» он заключил договор и внес первый платеж, но этом поборы не закончились. Злоумышленники под разными предлогами — оплата самого авто, таможенное оформление и прочие сопутствующие расходы — убедили мужчину переводить все новые крупные суммы.