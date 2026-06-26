Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромный смерч обрушился на побережье Сочи

На побережье города Сочи обрушился огромный смерч. На видеозаписях, снятых местными жителями, заметно, как большая воронка, поднимающаяся в небо, проносится над морем недалеко от берега. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил Shot.

На побережье города Сочи обрушился огромный смерч. На видеозаписях, снятых местными жителями, заметно, как большая воронка, поднимающаяся в небо, проносится над морем недалеко от берега. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил Shot.

— В море бушуют смерчи. Стихия попала на фото туристов и местных, кадры (распространяются — прим. «ВМ») в Сети, — передает Telegram-канал.

В местном управлении МЧС жителей Краснодарского края предупредили о формировании смерчей над морем.

— До конца суток 26 июня, а также утром, днем и вечером 27 июня на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. До конца суток 26 июня, а также ночью и утром 27 июня на участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем, — передает канал ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАКС.

22 июня по Свердловской области прошел смерч. Сильнее всего пострадал город Кушва, в котором проживают около 27 тысяч человек. Там оказались повреждены десятки частных домов, а некоторые — полностью разрушены. В результате пострадали 16 человек.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше