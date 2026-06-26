Огромный смерч обрушился на побережье Сочи

— До конца суток 26 июня, а также утром, днем и вечером 27 июня на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. До конца суток 26 июня, а также ночью и утром 27 июня на участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем, — передает канал ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАКС.