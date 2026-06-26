Огромный смерч обрушился на побережье Сочи

На побережье города Сочи обрушился огромный смерч. На видеозаписях, снятых местными жителями, заметно, как большая воронка, поднимающаяся в небо, проносится над морем недалеко от берега. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил Shot.
— В море бушуют смерчи. Стихия попала на фото туристов и местных, кадры (распространяются — прим. «ВМ») в Сети, — передает Telegram-канал.
В местном управлении МЧС жителей Краснодарского края предупредили о формировании смерчей над морем.
— До конца суток 26 июня, а также утром, днем и вечером 27 июня на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. До конца суток 26 июня, а также ночью и утром 27 июня на участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем, — передает канал ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАКС.
22 июня по Свердловской области прошел смерч. Сильнее всего пострадал город Кушва, в котором проживают около 27 тысяч человек. Там оказались повреждены десятки частных домов, а некоторые — полностью разрушены. В результате пострадали 16 человек.