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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В ночь с 25 на 26 июня отечественные силы ПВО ликвидировали 660 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской областями, другими регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.

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