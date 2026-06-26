Собянин: Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны перехватили сотни воздушных целей, включая 89 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS и 4562 беспилотника самолётного типа. Все перехваты были выполнены в рамках штатного боевого дежурства сил ПВО.