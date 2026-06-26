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Собянин: Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны перехватили сотни воздушных целей, включая 89 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS и 4562 беспилотника самолётного типа. Все перехваты были выполнены в рамках штатного боевого дежурства сил ПВО.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

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