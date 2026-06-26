Девочка погибла при столкновении машины с КамАЗом в Свердловской области

В Свердловской области на дороге между Екатеринбургом и Тюменью 35-летний водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате восьмилетняя девочка, которая находилась в легковой машине, скончалась на месте. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.