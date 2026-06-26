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На подлете к Москве силы ПВО сбили 51 беспилотник за сутки

Система противовоздушной обороны уничтожила 51-й беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Система противовоздушной обороны уничтожила 51-й беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее господин Собянин сообщал, что с полуночи на подлете к Москве были сбиты 50 украинских беспилотников.

Всего за ночь с 25 на 26 июня силы ПВО сбили 660 беспилотников над российскими регионами. Также, по данным Минобороны, в период с 9:00 до 14:00 мск средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник. Дроны были сбиты над Калужской, Липецкой, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

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