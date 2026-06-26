116 килограммов в семь лет: Американских супругов судят за «убийственное» ожирение сына

Дэмиену и Джессике О’Брайен также вменяют жестокое обращение с ребёнком и пытки. Прокуратура характеризует случившееся как результат исключительного и чудовищного пренебрежения родительскими обязанностями. Следствие установило, что мальчик за всю свою недолгую жизнь был у врача лишь однажды, хотя у семьи имелась медицинская страховка. Ребёнок также никогда не посещал школу.
Вскрытие показало, что причиной гибели стала дилатационная кардиомиопатия — заболевание сердечной мышцы. Его развитию, по заключению экспертов, способствовало тяжёлое ожирение. На момент смерти ребёнок весил 116 килограммов при росте около 127 сантиметров. Для сравнения, нормой для такого возраста и роста считается вес от 23 до 33 килограммов. Разбирательство по делу продолжается.
Ранее Верховный суд США оставил в силе блокировку казни заключённого Джеффери Ли с применением азотной гипоксии. Инстанция отклонила апелляцию властей Алабамы, согласившись с нижестоящим судом, что такой метод связан с риском серьёзных страданий до наступления смерти. Ранее адвокаты осуждённого и журналисты указывали на сообщения о судорогах и болезненных реакциях при использовании этой процедуры.
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