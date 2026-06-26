116 килограммов в семь лет: Американских супругов судят за «убийственное» ожирение сына

Дэмиену и Джессике О’Брайен также вменяют жестокое обращение с ребёнком и пытки. Прокуратура характеризует случившееся как результат исключительного и чудовищного пренебрежения родительскими обязанностями. Следствие установило, что мальчик за всю свою недолгую жизнь был у врача лишь однажды, хотя у семьи имелась медицинская страховка. Ребёнок также никогда не посещал школу.