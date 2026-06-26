Полиция Одессы расследует бусификацию собаки сотрудниками ТЦК

Напомним, на днях стало известно, как в Одессе сотрудники ТЦК после неудачной попытки мобилизации украли у мужчины собаку. Очевидцы пытались отбить питомца, но безуспешно. Военкомы истязали животное и позже выбросили на обочине с переломанными лапами.