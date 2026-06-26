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Полиция Одессы расследует бусификацию собаки сотрудниками ТЦК

Полиция Одессы возбудила уголовное дело против сотрудников территориального центра комплектования. Причиной стало жестокое обращение с животным, сообщила пресс-служба городского управления.

Инцидент произошёл во время конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК. По предварительной информации, сотрудники военкомата покинули место происшествия, забрав с собой чужую собаку породы джек-рассел-терьер. При этом животному нанесли телесные повреждения.

Собаку уже отыскали и вернули владелице. У питомца диагностирована серьёзная травма — разрыв передней крестообразной связки. Дело расследуется по статье о жестоком обращении с животными.

Напомним, на днях стало известно, как в Одессе сотрудники ТЦК после неудачной попытки мобилизации украли у мужчины собаку. Очевидцы пытались отбить питомца, но безуспешно. Военкомы истязали животное и позже выбросили на обочине с переломанными лапами.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.