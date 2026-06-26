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На юге Волгоград вспыхнул оставленный людьми дом

В Красноармейском районе Волгограда 26 июня выгорел дотла некогда жилой многоквартирный дом. По информации.

В Красноармейском районе Волгограда 26 июня выгорел дотла некогда жилой многоквартирный дом. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, огнем было охвачено более 800 квадратных метров. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около трех часов.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях во второй половине дня. На кадрах — полыхающая постройка и густой дым. Отчетливо слышны крики людей и призывы покинуть прилегающую территорию.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в нежилом доме поступило на пульт диспетчера в 16:43 мск.

— В Красноармейском районе Волгограда горело неэксплуатируемое здание на площади 800 кв.м. Подразделения 7-ПСЧ ликвидировали горение в 19:25, — прокомментировали в Главке.

Причину происшествия предстоит установить специалистам. Никто из людей, к счастью, на пожаре не пострадал.

Видео: Волгоград Красноармейский / Max.

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