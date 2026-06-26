Силы ПВО за шесть часов сбили 68 украинских дронов над регионами РФ

Атака велась в период с двух до восьми часов вечера по московскому времени. География перехватов оказалась обширной. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Кроме того, воздушные цели поражались над акваториями Азовского и Чёрного морей.