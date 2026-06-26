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Горьковский в Волгограде остался без интернета из-за неведомой аварии

В поселке Горьковском Советского района Волгограда 26 июня пропал домашний интернет. По информации провайдера, причиной.

В поселке Горьковском Советского района Волгограда 26 июня пропал домашний интернет. По информации провайдера, причиной тому послужила неизвестная авария. Неясными на текущий момент остаются и сроки ее устранения.

Как уточняют в пресс-службе Powernet, обрыв произошел на магистральной линии.

— Внимание, произошёл обрыв магистральной линии, которая идёт в п. Горьковский и Ворошиловский район г. Волгограда. Физическая часть оборвана, интернет до поселка дойти не может. Причины обрыва пока неясны, аварийная бригада начала поисковые работы, — говорится в сообщении опубликованном в соцсетях Powernet.

Информацию о текущей ситуации волгоградцам обещали сообщить пять часов назад, однако на момент публикации новых сообщений не публиковалось.