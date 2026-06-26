Горьковский в Волгограде остался без интернета из-за неведомой аварии

— Внимание, произошёл обрыв магистральной линии, которая идёт в п. Горьковский и Ворошиловский район г. Волгограда. Физическая часть оборвана, интернет до поселка дойти не может. Причины обрыва пока неясны, аварийная бригада начала поисковые работы, — говорится в сообщении опубликованном в соцсетях Powernet.