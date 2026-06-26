Драка произошла в парламенте Грузии после выступления оппозиционного политика

Во время выступления Шарашидзе заявил, что нынешнего главу правительства «не заслуживает даже “Грузинская мечта”, отметив, что, по его мнению, с этой оценкой согласны и некоторые представители правящей партии. После этих слов между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в драку, передает РИА Новости.