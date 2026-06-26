Драка произошла в парламенте Грузии после выступления оппозиционного политика

В парламенте Грузии в пятницу, 26 июня, произошла массовая драка после выступления депутата оппозиционной партии «Гахария — За Грузию» Георгия Шарашидзе, который раскритиковал премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.
Во время выступления Шарашидзе заявил, что нынешнего главу правительства «не заслуживает даже “Грузинская мечта”, отметив, что, по его мнению, с этой оценкой согласны и некоторые представители правящей партии. После этих слов между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в драку, передает РИА Новости.
Ранее Кобахидзе выступил с ежегодным отчетом в парламенте страны.
31 июля 2025 года депутаты Верховной рады Украины устроили драку во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны. Между двумя парламентариями разгорелся серьезный спор, после чего один из участников конфликта начал наносить удары другому.
7 октября 2024 года кандидат в муниципальные депутаты в Ялте вместе со своим отцом подрался с ветераном СВО из-за парковочного места — автомобиль политика стояла так, что перекрывала дорогу пешеходам.