Расследуются хищения при строительстве мусороперерабатывающих заводов в Дагестане

— Были похищены бюджетные денежные средства в размере более 82 миллионов рублей, выделенных на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов, — говорится в публикации.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. По месту проживания фигурантов дело проведены обыски.
Осужденному за взятки экс-главе управления Минобороны РФ Олегу Васенину предъявили новые обвинения. Его судили за получение взяток, из-за которого компания «Транслом» наворовала лома на 240 миллионов рублей. В чем суть его нового дела, разбиралась «Вечерняя Москва».
До этого бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Чем еще известен Петухов и что ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».