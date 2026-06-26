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Расследуются хищения при строительстве мусороперерабатывающих заводов в Дагестане

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя экологического оператора Дагестана и руководителей двух строительных фирм. Их подозревают в хищениях при строительстве мусороперерабатывающих заводов в республике. Об этом в пятнице, 26 июня, сообщило ГУ МВД РФ по СКФО.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя экологического оператора Дагестана и руководителей двух строительных фирм. Их подозревают в хищениях при строительстве мусороперерабатывающих заводов в республике. Об этом в пятнице, 26 июня, сообщило ГУ МВД РФ по СКФО.

— Были похищены бюджетные денежные средства в размере более 82 миллионов рублей, выделенных на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов, — говорится в публикации.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. По месту проживания фигурантов дело проведены обыски.

Осужденному за взятки экс-главе управления Минобороны РФ Олегу Васенину предъявили новые обвинения. Его судили за получение взяток, из-за которого компания «Транслом» наворовала лома на 240 миллионов рублей. В чем суть его нового дела, разбиралась «Вечерняя Москва».

До этого бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Чем еще известен Петухов и что ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».

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