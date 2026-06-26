Расследуются хищения при строительстве мусороперерабатывающих заводов в Дагестане

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя экологического оператора Дагестана и руководителей двух строительных фирм. Их подозревают в хищениях при строительстве мусороперерабатывающих заводов в республике. Об этом в пятнице, 26 июня, сообщило ГУ МВД РФ по СКФО.