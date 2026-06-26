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В реке Пяндж нашли тело главы ГБАО Таджикистана, погибшего в ДТП

Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Алишера Мирзонабота, погибшего в ДТП 17 июня, обнаружено в реке Пяндж на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в республиканском комитете по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Life.ru

Останки нашли в 20 километрах от места аварии. Накануне в том же районе было найдено тело водителя. Оба опознаны родственниками и сослуживцами. Поиски супруги главы региона, их трёхлетней дочери и помощника продолжаются.

Напомним, глава Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Алишер Мирзонабот погиб в ДТП 17 июня, когда водитель служебного Land Cruiser 200 на высокой скорости не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в реку Пяндж. В автомобиле находились водитель, сам Мирзонабот, его помощник Садоншо Джанабилшоев, супруга главы области и малолетний ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.