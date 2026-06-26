Переговоры о выкупе экипажа танкера Eureka у пиратов зашли в тупик

Сомалийские пираты пригрозили расправой над моряками нефтяного танкера Eureka, если владелец судна не выплатит выкуп в ближайшее время. Об этом информирует портал Garowe Online со ссылкой на родственников заложников.
По данным портала, на борту удерживаются 12 человек — восемь граждан Египта и четверо граждан Индии. Родственники моряков сообщили, что переговоры об их освобождении остановились, а похитители заявили о готовности убить членов экипажа или вывезти часть заложников в горный район, чтобы усилить давление на судовладельца.
Кризис обострился после задержки с переводом средств. Жена одного из моряков рассказала, что стороны предварительно согласовали сумму выкупа, однако сделка сорвалась из‑за технических проблем. Источники Garowe Online утверждают, что владелец танкера запросил дополнительное время, но пираты отказались ждать.
Танкер Eureka, шедший под флагом Того, был захвачен 2 мая вскоре после выхода из йеменских вод и уведен к побережью Пунтленда. Египетский МИД ранее сообщил, что отслеживает ситуацию и взаимодействует с посольством в Могадишо и федеральными властями Сомали.
Глава Египетского профсоюза морских офицеров Эль‑Сайед эш‑Шазли отметил, что угрозы могут быть попыткой давления, хотя ситуация вызывает серьезные опасения. По его словам, прямых признаков подготовки казни заложников нет.
Пиратские нападения у берегов Сомали уже приводили к масштабным сбоям в судоходстве в 2008—2018 годах. После снижения активности в начале 2020‑х годов атаки вновь участились. По данным британской компании Ambrey, сейчас под контролем пиратов находятся два танкера и один сухогруз.
Источники в регионе отмечают, что обострение ситуации связано с ростом числа вооружённых группировок, действующих вдоль побережья, что усложняет работу международных миссий по обеспечению безопасности судоходства.
Читайте также: Мощный ответ флота: подлодки и авиация встали на защиту российских судов.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.