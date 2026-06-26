Переговоры о выкупе экипажа танкера Eureka у пиратов зашли в тупик

По данным портала, на борту удерживаются 12 человек — восемь граждан Египта и четверо граждан Индии. Родственники моряков сообщили, что переговоры об их освобождении остановились, а похитители заявили о готовности убить членов экипажа или вывезти часть заложников в горный район, чтобы усилить давление на судовладельца.