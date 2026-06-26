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Ладога забрала двоих: в Карелии нашли тела исчезнувших рыбаков

Двое мужчин, пропавших во время рыбалки на Ладожском озере в районе деревни Погранкондуши в Карелии, найдены погибшими.

Двое мужчин, пропавших во время рыбалки на Ладожском озере в районе деревни Погранкондуши в Карелии, найдены погибшими. Об этом сообщает госкомитет республики по безопасности.

Спасатели подняли тела из воды и доставили на берег. Информация о пропавших поступила в МВД в пятницу: мужчины отправились на рыбалку накануне и перестали выходить на связь.

На месте поисков обнаружили автомобиль с прицепом и лодкой, а также отдельно плавающие весла. Эти находки позволили определить предполагаемый район происшествия и ускорили работу спасателей.

Дополнительно в ведомстве отметили, что погодные условия в районе Ладоги в последние дни были нестабильными, что могло осложнить ситуацию на воде и повлиять на исход поисковой операции.

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