Ладога забрала двоих: в Карелии нашли тела исчезнувших рыбаков

Двое мужчин, пропавших во время рыбалки на Ладожском озере в районе деревни Погранкондуши в Карелии, найдены погибшими. Об этом сообщает госкомитет республики по безопасности.
Спасатели подняли тела из воды и доставили на берег. Информация о пропавших поступила в МВД в пятницу: мужчины отправились на рыбалку накануне и перестали выходить на связь.
На месте поисков обнаружили автомобиль с прицепом и лодкой, а также отдельно плавающие весла. Эти находки позволили определить предполагаемый район происшествия и ускорили работу спасателей.
Дополнительно в ведомстве отметили, что погодные условия в районе Ладоги в последние дни были нестабильными, что могло осложнить ситуацию на воде и повлиять на исход поисковой операции.
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