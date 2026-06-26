СК задержал главу управления Минпромторга Валентина Цупруна

Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении четырёх членов организованной группы по подозрению в легализации средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, с 2019 по 2025 год через подконтрольные структуры могло быть выведено свыше миллиарда рублей. Деньги распределялись между фирмами и ИП, часть из которых фактически не вела хозяйственной деятельности, а фиктивные компании позволяли замораживать суммы на счетах с последующей легализацией через цепочку операций.