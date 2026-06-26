СК задержал главу управления Минпромторга Валентина Цупруна

По информации министерства, задержание провёл Следственный комитет РФ. В связи с этим ведомство оказывает активное содействие следственным органам.
«Минпромторг России подчеркивает свою политику нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям», — отметили в пресс-службе.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении четырёх членов организованной группы по подозрению в легализации средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, с 2019 по 2025 год через подконтрольные структуры могло быть выведено свыше миллиарда рублей. Деньги распределялись между фирмами и ИП, часть из которых фактически не вела хозяйственной деятельности, а фиктивные компании позволяли замораживать суммы на счетах с последующей легализацией через цепочку операций.
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