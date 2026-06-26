Золотая коллекция исчезла: чемпион мира-1998 Эмманюэль Пети остался без единой медали

«Я перевернул всё вверх дном. Часы превратились в бесконечность. Это был не просто поиск — это была охота за призраками», — эмоционально поделился футболист. В список пропажи вошли не только золотые и серебряные медали чемпионатов мира и Европы (2000 года), но и национальные трофеи, добытые в составе «Монако» и «Арсенала». По иронии судьбы, именно в 1998 году он оформил «золотой дубль», выиграв английскую Премьер-лигу и Кубок Англии вместе с «канонирами», однако сейчас от той эпохи у него не осталось ничего, кроме воспоминаний и видеозаписей.