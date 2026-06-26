Золотая коллекция исчезла: чемпион мира-1998 Эмманюэль Пети остался без единой медали

Эмманюэль Пети, герой финала Кубка мира на «Стад де Франс», готовился поместить свои бесценные трофеи в банковский сейф, но столкнулся с неожиданной проблемой: наград просто не оказалось в доме. Французский полузащитник в отчаянии перерыл весь особняк, но его легендарное «золото» исчезло, оставив после себя лишь пыль и пустые футляры.
Ветеран французского футбола, чье имя навсегда вписано в историю благодаря голу в финале ЧМ-1998 против Бразилии, переживает личную катастрофу почище любого проигранного матча. В эфире подкаста Talk Sport 55-летний Пети признался, что его внушительная коллекция трофеев, собиравшаяся почти два десятилетия, бесследно растворилась в воздухе.
По словам чемпиона, идея обезопасить награды пришла к нему спонтанно. Уже взяв в руки реплику Кубка мира для отправки в хранилище, он решил действовать по плану и упаковать туда же всё остальное. Однако, открыв привычные места хранения в своем доме, Пети не обнаружил ни одной из медалей.
«Я перевернул всё вверх дном. Часы превратились в бесконечность. Это был не просто поиск — это была охота за призраками», — эмоционально поделился футболист. В список пропажи вошли не только золотые и серебряные медали чемпионатов мира и Европы (2000 года), но и национальные трофеи, добытые в составе «Монако» и «Арсенала». По иронии судьбы, именно в 1998 году он оформил «золотой дубль», выиграв английскую Премьер-лигу и Кубок Англии вместе с «канонирами», однако сейчас от той эпохи у него не осталось ничего, кроме воспоминаний и видеозаписей.
Пока Пети теряется в догадках, могла ли коллекция стать жертвой ограбления, которое он не заметил, или же его собственная забывчивость сыграла злую шутку, фанаты уже предлагают ему обратиться к экстрасенсам. Сам же экс-полузащитник признается, что материальная ценность наград для него не главное — его убивает мысль, что он не сможет передать эти исторические артефакты своим детям.
На этом фоне особенно символичным выглядит тот факт, что именно Пети в финале ЧМ-1998 забил третий, гол в ворота бразильцев, сделавший победу разгромной (3:0). Возможно, Вселенная решила, что чемпион слишком часто пересматривал тот матч и решила «спрятать» материальные доказательства его величия, чтобы он наконец перестал жить прошлым. Впрочем, есть и хорошая новость: реплика Кубка мира, ради сохранности которой всё и затевалось, оказалась в сейфе в целости. Похоже, Пети придется теперь заказывать и копии медалей.