Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крыши домов после смерча в Кушве на Урале починят к 5 июля

Ремонт кровель в Кушве планируют полностью закончить к 5 июля. Работы на здании городской больницы специалисты выполнят до 10 июля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Источник: Life.ru

«Региональные бригады строителей работают и на восстановлении частных домов», — добавил он.

Паслер также отчитался о ходе работ в социальных учреждениях. Кровлю двух детских садов приведут в порядок уже сегодня. В общеобразовательной школе мастера закончат ремонт к концу текущей недели. Инспекторы дополнительно обнаружили повреждения на крыше музыкальной школы, которую восстановят в ближайшие два дня.

Для ускорения процесса Министерство строительства Свердловской области перевело данные о разрушениях в цифровой формат. Теперь у ведомства есть полная база по каждому пострадавшему объекту с указанием характера повреждений.

Сильный смерч и ураган обрушились на Свердловскую область вечером 22 июня. Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Ураган повредил десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Также пострадали люди. В Кушве власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.