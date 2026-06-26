Крыши домов после смерча в Кушве на Урале починят к 5 июля

«Региональные бригады строителей работают и на восстановлении частных домов», — добавил он.
Паслер также отчитался о ходе работ в социальных учреждениях. Кровлю двух детских садов приведут в порядок уже сегодня. В общеобразовательной школе мастера закончат ремонт к концу текущей недели. Инспекторы дополнительно обнаружили повреждения на крыше музыкальной школы, которую восстановят в ближайшие два дня.
Для ускорения процесса Министерство строительства Свердловской области перевело данные о разрушениях в цифровой формат. Теперь у ведомства есть полная база по каждому пострадавшему объекту с указанием характера повреждений.
Сильный смерч и ураган обрушились на Свердловскую область вечером 22 июня. Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Ураган повредил десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Также пострадали люди. В Кушве власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
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