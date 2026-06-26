Крыши домов после смерча в Кушве на Урале починят к 5 июля

Паслер также отчитался о ходе работ в социальных учреждениях. Кровлю двух детских садов приведут в порядок уже сегодня. В общеобразовательной школе мастера закончат ремонт к концу текущей недели. Инспекторы дополнительно обнаружили повреждения на крыше музыкальной школы, которую восстановят в ближайшие два дня.