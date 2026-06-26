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При атаках беспилотников в ЛНР погибли два человека, четверо ранены

В результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины на гражданский транспорт в ЛНР погибли два мирных жителя, ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Источник: Life.ru

По его словам, дроны нанесли удары по сельхозтехнике в Старобельском округе и гражданскому грузовику в Перевальском округе — оба водителя скончались. Ещё один грузовой автомобиль атакован в Новоайдарском районе, ранен 39-летний водитель.

В Лисичанске под удар попали экскаватор и две легковые машины: пострадали 29-летний водитель, а также 50-летняя женщина и 53-летний мужчина. Также была атакована машина ремонтной бригады из Татарстана — жертв удалось избежать. Все раненые получают медицинскую помощь.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что двое человек погибли в результате детонации взрывоопасных устройств, сброшенных украинскими беспилотниками на оживлённом участке трассы в сторону Ростовской области, где в выходные дни проезжает много транспорта. Один из местных жителей заметил подозрительный предмет и попытался убрать его самостоятельно, однако произошёл взрыв, и оба человека, находившиеся рядом, погибли.

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