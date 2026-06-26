Пьяный житель Карелии похитил у прохожих пакеты с продуктами ради возлюбленной

— Как выяснилось, в тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыто похитив чужое имущество, он принес пакеты, внутри которых были суши и средства для ухода за волосами и телом, домой к своей избраннице, а затем отправился дальше распивать спиртное. Ущерб, причиненный его противоправными действиями, оценивается в 2800 рублей, — говорится в сообщении.