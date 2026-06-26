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Пьяный житель Карелии похитил у прохожих пакеты с продуктами ради возлюбленной

В Республике Карелия мужчина в состоянии опьянения толкнул случайных прохожих, похитил у них пакеты с продуктами на сумму 2,8 тысячи рублей и отнес их своей возлюбленной. Позднее злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о грабеже. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Республике Карелия мужчина в состоянии опьянения толкнул случайных прохожих, похитил у них пакеты с продуктами на сумму 2,8 тысячи рублей и отнес их своей возлюбленной. Позднее злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о грабеже. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в общежитии в городе Кондопоге.

— Как выяснилось, в тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыто похитив чужое имущество, он принес пакеты, внутри которых были суши и средства для ухода за волосами и телом, домой к своей избраннице, а затем отправился дальше распивать спиртное. Ущерб, причиненный его противоправными действиями, оценивается в 2800 рублей, — говорится в сообщении.

Максимальная санкция статьи, по которой возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, передает сайт ведомства.

19 июня в Екатеринбурге более 100 подростков совершили кражи в пяти торговых точках продуктовой сети у железнодорожного вокзала. Несовершеннолетние украли энергетики, арбузы и другие продукты — ущерб от их действий составил примерно 50 тысяч рублей.