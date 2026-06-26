Гигантский питон насмерть раздавил мужчину в популярном у россиян месте

Инцидент произошел рано утром 23 июня. По данным издания, мужчина ехал по грунтовой дороге, по бокам которой росли деревья и высокая трава. В определенный момент он съехал на обочину. Тогда почти 7-метровая змея атаковала 23-летнего мотоциклиста. Питон вцепился в ногу мужчины, а затем обвил его.