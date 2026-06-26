Гигантский питон насмерть раздавил мужчину в популярном у россиян месте

В Индонезии питон внезапно напал на мотоциклиста, когда он направлялся на работу, пишет Daily Star, материал перевел aif.ru.
Инцидент произошел рано утром 23 июня. По данным издания, мужчина ехал по грунтовой дороге, по бокам которой росли деревья и высокая трава. В определенный момент он съехал на обочину. Тогда почти 7-метровая змея атаковала 23-летнего мотоциклиста. Питон вцепился в ногу мужчины, а затем обвил его.
Как уточняется, мимо проезжал автомобилист. Он увидел нападение и сообщил о произошедшем полиции. Однако, когда правоохранители прибыли на место, мужчина уже не подавал признаков жизни. Его тело доставили специалистам для проведения экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на мужчину и женщину за два дня.