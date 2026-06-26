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Число жертв мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 920

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По его словам, ещё 3 360 человек получили ранения. Более четырёх тысяч жителей лишились жилья и были признаны пострадавшими от стихийного бедствия.

Спасательные службы продолжают разбор завалов и поисковые работы в наиболее пострадавших районах.

В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зафиксировано около 30 афтершоков. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Из-за повреждений инфраструктуры был закрыт главный аэропорт страны в Майкетии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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