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Четверо россиян пострадали во время землетрясения в Венесуэле

Четверо россиян получили травмы легкой и средней тяжести во время землетрясения в Венесуэле. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Четверо россиян получили травмы легкой и средней тяжести во время землетрясения в Венесуэле. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Он уточнил, что пострадали пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Им уже оказали медицинскую помощь. Состоянию их здоровья ничего не угрожает. Мелик-Багдасаров добавил, что все пострадавшие проживали в штате Ла-Гуайра, передает ТАСС.

26 июня стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Спасательные работы продолжаются.

По информации СМИ, более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Многие из них пострадавших находятся под зданиями. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес из-за мощного землетрясения, произошедшего в стране.

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