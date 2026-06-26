Родители 7-летнего мальчика попали под суд из-за смертельного ожирения сына

Также паре вменяется жестокое обращение с ребёнком и пытки из-за серьёзного пренебрежения родительскими обязанностями. По данным следствия, мальчик один раз в жизни посетил врачей, несмотря на имеющуюся у семьи медстраховку, и никогда не ходил в школу.