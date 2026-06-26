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Родители 7-летнего мальчика попали под суд из-за смертельного ожирения сына

Родителей семилетнего мальчика судят из-за опасного ожирения сына.

Источник: Аргументы и факты

В штате Мичиган (США) супружеской паре Дэмиену и Джессике О Брайен были предъявлены обвинения в убийстве второй степени из-за смерти их семилетнего сына, страдавшего сильным ожирением. Об этом сообщает издание New York Post.

Также паре вменяется жестокое обращение с ребёнком и пытки из-за серьёзного пренебрежения родительскими обязанностями. По данным следствия, мальчик один раз в жизни посетил врачей, несмотря на имеющуюся у семьи медстраховку, и никогда не ходил в школу.

Согласно результатам экспертизы, к смерти мальчика привело заболевание сердечной мышцы — дилатационная кардиомиопатия. Патология развивалась на фоне экстремального ожирения. При росте в 127 сантиметров вес мальчика составлял 116 кг.

Ранее сообщалось, что полиция в США подозревает 64-летнюю жительницу в отравлении женщины и четырех детей.

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