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Продажу топлива в Севастополе возобновят с 27 июня

С 27 июня в Севастополе возобновят продажу топлива по QR-кодам. Ограничение по объему продолжит действовать — не более 20 л на одну машину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Жителям необходимо выбрать вид топлива, ввести регистрационный номер автомобиля и направить заявку на получение QR-кода. Продажа топлива в канистры по-прежнему запрещена, добавил господин Развожаев.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Сначала на АЗС начал действовать лимит в 20 л в одни руки. Затем свободную продажу несколько раз приостанавливали, купить топливо можно было только по талонам. С 26 июня в Крыму и Севастополе ввели региональный режим ЧС.

Помимо Крыма, ограничения на продажу топлива действуют более чем в 20 российских регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения с связаны искусственным ростом спроса на 20−30%.

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