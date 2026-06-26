Продажу топлива в Севастополе возобновят с 27 июня

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Сначала на АЗС начал действовать лимит в 20 л в одни руки. Затем свободную продажу несколько раз приостанавливали, купить топливо можно было только по талонам. С 26 июня в Крыму и Севастополе ввели региональный режим ЧС.