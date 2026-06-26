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Нидерландский футболист трагически погиб от удара лодкой во время купания

Бывший нападающий «Херкюлеса» из Утрехта Матс Гротенбрег трагически погиб во время купания: инцидент произошел 25 июня в Нидерландах, правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В Нидерландах в результате столкновения лодок скончался 28-летний футболист Матс Гротенбрег. Инцидент произошел во время купания спортсмена в водоеме Мукерплас.

По информации ESPN, бывший нападающий клуба «Херкюлес» из Утрехта, автор победного гола в матче 2023 года, находился в воде, когда случилось ЧП.

Согласно официальному сообщению правоохранительных органов, трагедия произошла в четверг, 25 июня.

«Это произошло во время столкновения лодки с пловцом. Полиция задержала подозреваемого», — заявили в ведомстве.

В разные периоды Гротенбрег выступал за юношеские команды ПСВ и «Витесса», а также сражался за клуб «ТОП Осс». На момент трагического инцидента он играл в любительской команде VRC из Венендала.

Ранее сообщалось, что в Италии убили футболиста-любителя после стычки на поле.