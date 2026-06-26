Нидерландский футболист трагически погиб от удара лодкой во время купания

В Нидерландах в результате столкновения лодок скончался 28-летний футболист Матс Гротенбрег. Инцидент произошел во время купания спортсмена в водоеме Мукерплас.
По информации ESPN, бывший нападающий клуба «Херкюлес» из Утрехта, автор победного гола в матче 2023 года, находился в воде, когда случилось ЧП.
Согласно официальному сообщению правоохранительных органов, трагедия произошла в четверг, 25 июня.
«Это произошло во время столкновения лодки с пловцом. Полиция задержала подозреваемого», — заявили в ведомстве.
В разные периоды Гротенбрег выступал за юношеские команды ПСВ и «Витесса», а также сражался за клуб «ТОП Осс». На момент трагического инцидента он играл в любительской команде VRC из Венендала.
Ранее сообщалось, что в Италии убили футболиста-любителя после стычки на поле.