Трое взрослых и ребёнок из России пострадали при землетрясении в Венесуэле

«Среди пострадавших — пожилой мужчина, две женщины и ребёнок», — сообщил дипломат ТАСС.
Медики уже оказали всем необходимую помощь. Жизни россиян ничего не угрожает. Все они живут в штате Ла-Гуайра, который власти признали зоной стихийного бедствия.
Посольство получает сведения о соотечественниках в режиме реального времени. Сотрудники дипмиссии постоянно общаются с венесуэльскими властями и российскими гражданами. Они оперативно уточняют данные о тех, кому требуется лечение или уход.
Венесуэлу потрясли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 вечером 25 июня. Затем сейсмологи зафиксировали около 30 афтершоков. В стране действует режим чрезвычайного положения, главный аэропорт закрыт. Более 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы. Президент России Владимир Путин направил соболезнования народу республики.
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