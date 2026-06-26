Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое взрослых и ребёнок из России пострадали при землетрясении в Венесуэле

Четверо граждан России получили травмы во время мощного землетрясения в Венесуэле. У них диагностировали повреждения лёгкой и средней степени тяжести. Эту информацию сообщил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Источник: Life.ru

«Среди пострадавших — пожилой мужчина, две женщины и ребёнок», — сообщил дипломат ТАСС.

Медики уже оказали всем необходимую помощь. Жизни россиян ничего не угрожает. Все они живут в штате Ла-Гуайра, который власти признали зоной стихийного бедствия.

Посольство получает сведения о соотечественниках в режиме реального времени. Сотрудники дипмиссии постоянно общаются с венесуэльскими властями и российскими гражданами. Они оперативно уточняют данные о тех, кому требуется лечение или уход.

Венесуэлу потрясли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 вечером 25 июня. Затем сейсмологи зафиксировали около 30 афтершоков. В стране действует режим чрезвычайного положения, главный аэропорт закрыт. Более 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы. Президент России Владимир Путин направил соболезнования народу республики.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше