Бастрыкину рассказали о нехватке следователей в ДНР

«Спасибо, что вы сказали, я пометил себе, — ответил Александр Бастрыкин. — С другой стороны, у нас очень много желающих с других территорий там служить. Более того, у нас много женщин хочет служить на новых территориях». «У нас уже 22 человека погибло на новых территориях, расследуя преступления киевского режима, — отметил председатель СКР. — А по этому случаю я, конечно, разберусь».