Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США атаковали территорию Ирана

Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану, сообщили в Центральном командовании американской армии (CENTCOM). Это стало «мощным ответом на вчерашнюю атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив», сообщили в ведомстве.

Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану, сообщили в Центральном командовании американской армии (CENTCOM). Это стало «мощным ответом на вчерашнюю атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив», сообщили в ведомстве.

Американская авиация атаковала иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, отметили в командовании. «Силы CENTCOM продолжают координировать безопасный проход и оказывать поддержку коммерческим судам, следующим через пролив», — сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении мирного соглашения, которого стороны достигли в середине июня. По версии американских властей, иранские военные атаковали сингапурский сухогруз M/V Ever Lovely с помощью БПЛА, когда тот выходил из Ормузского пролива вдоль побережья Омана.

Сегодня, незадолго до сообщения CENTCOM, иранские СМИ сообщили о взрыве, раздавшемся в провинции Хормозган на юге Ирана. Последствия удара неизвестны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше