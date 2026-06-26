США атаковали территорию Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении мирного соглашения, которого стороны достигли в середине июня. По версии американских властей, иранские военные атаковали сингапурский сухогруз M/V Ever Lovely с помощью БПЛА, когда тот выходил из Ормузского пролива вдоль побережья Омана.