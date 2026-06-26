У волгоградца конфисковали машину за 350 штрафов ГАИ

В Дзержинском районе судебные приставы разыскали японский кроссовер одного из злостных должников и арестовали его, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.
Владелец Mitsubishi ASX не оплатил 350 штрафов за нарушение ПДД и в придачу не исполнил обязательства по кредиту. В общей сложности сумма его долгов вместе с исполнительским сбором перевалила за отметку в миллион рублей. Оплатить на месте свой долг автолюбитель не смог и его машину изъяли приставы.
Если в ближайшее время волгоградец не возместит все долги, то его автомобиль будет продан, а вырученные за него деньги пойдут на исполнение просроченных обязательств.
А несколькими днями ранее еще один волгоградец лишился своей лодки из-за незаконной рыбалки.