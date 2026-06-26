У волгоградца конфисковали машину за 350 штрафов ГАИ

Владелец Mitsubishi ASX не оплатил 350 штрафов за нарушение ПДД и в придачу не исполнил обязательства по кредиту. В общей сложности сумма его долгов вместе с исполнительским сбором перевалила за отметку в миллион рублей. Оплатить на месте свой долг автолюбитель не смог и его машину изъяли приставы.