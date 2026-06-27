В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Сочи. Об этом сообщается в «Максе» главы города Андрея Прошунина.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал он.
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